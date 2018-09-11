Программисты возвращают к жизни «Яндекс.Почту» и советуют лёгкую версию

Специалисты «Яндекса» возвращают доступ к почте. Об этом «Фонтанке» рассказали в компании 11 сентября.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас лёгкой версией», — отметили в пресс-службе, однако причину неисправности не пояснили.

О сбое в работе сервиса пользователи сообщили около 11.30. По данным портала Downdetector, проблемы с «Яндекс.Почтой» возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске, Воронеже. При этом остальные сервисы компании работают нормально.