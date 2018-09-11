Экс-глава "Питер констракшн" вне очереди получил браслет от ФСИН

Бывший гендиректор "Питер констракшн" Тимофей Поздняков, находящийся под домашним арестом по делу о двойных продажах квартир в ЖК "Охта Модерн", получил от ФСИН электронный браслет на ногу. До этого бизнесмен гулял без следящего устройства и с загранпаспортом.

Как узнала "Фонтанка", сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний на прошлой неделе нанесли визит экс-главе компании "Питер констракшн" Тимофею Позднякову. По итогам встречи арестованный получил на ногу электронный браслет. Также сотрудники ведомства изъяли у обвиняемого заграничный паспорт с действующей шенгенской визой.

Почти два месяца Поздняков находился под домашним арестом. Единственное ограничение, которое суд первой инстанции счел нужным наложить на обвиняемого, – это время дневных прогулок, не более двух часов. В августе ФСИН освободила экс-главу "Питер констракшн" от электронного браслета – устройства, с помощью которого ведомство контролирует передвижение лиц, находящихся под домашним арестом. Браслет петербургской службе на время чемпионата мира по футболу одолжили московские коллеги. Мундиаль закончился, и взятые на время устройства пришлось вернуть.

Ранее "Фонтанка" писала, что под домашним арестом в Петербурге содержатся порядка 300 человек, браслеты на ногах отсутствуют у каждого второго.

Мягкие условия содержания Позднякова под стражей не устроили Городской суд, который вернул дело на повторное рассмотрение. В начале сентября Выборгский районный суд снова избрал Позднякову меру пресечения в виде домашнего ареста. На заключении под стражей настаивало следствие и потерпевшие по делу. Однако судья прислушалась к мнению прокуратуры, которая не увидела необходимости применять к обвиняемому более строгие меры.

ЖК "Охта Модерн" на Большеохтинском проспекте – один из самых старых долгостроев Петербурга. Комплекс в 2003 году начала возводить компания "ИВИ-93". Застройщик обанкротился, не завершив проект. Стройку по очереди подхватывали "Балтжилинвест", затем "Звезда Севера" и, наконец, "Питер констракшн", входившая в ГК "Модуль".

В отношении бывшего главы компании-застройщика Тимофея Позднякова, а также бенефициаров "Модуля" Сергея и Евгения Кривцовых было возбуждено уголовное дело о двойных продажах квартир в "Охта Модерн". Евгений Кривцов в настоящее время находится под арестом, его отец Сергей объявлен в международный розыск. "Питер констракшн" находится в стадии ликвидации. Городские власти одновременно пытаются через суд расторгнуть с компанией договор об аренде участка на улице Беринга. Это единственный актив, за счет которого, как полагают дольщики, ЖК может быть достроен.