Из-за отказа голосовать за пенсионную реформу Поклонскую освободят от поста зампреда комитета Госдумы России

Депутата Наталью Поклонскую собираются отстранить от должности зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Соответствующее решение приняли в руководстве думской фракции «Единой России», сообщает 11 сентября «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — сказал собеседник агентства.

Поклонская занимает в Госдуме две должности — заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. По данным источника «Интерфакса», по поводу отстранения от второй должности решения не принято.

Напомним, Поклонская стала единственным единороссом, который выступил против пенсионной реформы в ее первоначальном виде. В партии власти сразу пообещали наказать отступницу.

Ранее стало известно, что заявление об отставке по собственному желанию написал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Он на голосование по пенсионной реформе попросту не явился.

Напомним, что Поклонская на своей странице в соцсети критично высказалась и в отношении телеобращения президента РФ Владимира Путина о коррекции предложенных законотворцами положений пенсионной реформы.