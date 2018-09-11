Главе «МРСК Северо-Запада» Летягину продлили арест. В компании ждут нового руководителя

Экс-главе «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину 11 сентября суд Сыктывкара продлил арест до середины 2019 года по «делу энергетиков». Другие фигуранты пошли на сотрудничество, а в компании ждут нового шефа.

Важно, что их обвиняемым коллегам, генеральному директору «Комиэнерго» Валерию Драйдту и заместителю главы «МРСК Северо-Запада» Павлу Ширяеву суд изменил меру пресечения на домашний арест на тот же срок. Это произошло накануне. Заместитель филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Евгений Сесюк, который частично искупил вину, поработав на следствие с диктофоном в кабинете у своего шефа непосредственно перед задержанием, с 14 апреля также находится под домашним арестом.

По данным «Фонтанки», Павел Ширяев, Валерий Драйтд, Евгений Сесюк дали не просто признательные показания, а еще и сообщили следствию об эпизодах, что ранее не были зафиксированы в материалах дела, их воспоминания касаются периода 2014-го – середины 2018 года.

Всем им вменяется коммерческий подкуп, а дело выросло на политическом масштабе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества с 2015 года.

По данным нашего издания, в ближайшие дни состоится заседание совета директоров «МРСК Северо-Запада», где будет принято решение о новом руководителе компании.