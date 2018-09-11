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Власть
11.09.2018 12:15
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Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: «Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную»

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеоответ оппозиционеру Алексею Навальному, ранее заявившему о коррупции в ведомстве. 11 сентября на официальном аккаунте Росгвардии на Youtube появился почти 7-минутный ролик, в котором Золотов отвечает главе ФБК. Также глава ведомства вызвал политика на дуэль.

Промедление с ответом глава Росгвардии (а прошел почти месяц с момента публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией) объяснил командировкой. Виктор Золотов, по его словам, решил ответить Навальному – «человеку с президентскими амбициями», хотя, по мнению генерала, темы закупок Росгвардии выглядят в изложении оппозиционера «скудоумно» и однобоко.

«Коррупционные недостатки у нас, действительно, есть», – признал главнокомандующий войсками Росгвардии. Но, по его словам, органы контрразведки, Счетная палата и т. д. помогают Росгвардии бороться с этими проявлениями.

Затронул Золотов и тему своей декларации, которой Навальный «машет как красной тряпкой». «Я действительно небедный человек. В отличие от вас, когда вы только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве. Был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом... А вот кто вы вообще, Навальный? Я хочу понять вашу составляющую: откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы все – изделия из американской пробирки, вы все клоны, вы марионетки. Вам поставлена задача обливать грязью все вокруг, чтобы дестабилизировать ситуацию», – отметил он.

Дальше часть спича генерала посвящена природе российской оппозиции – «гнилой» и беспринципной, по мнению силовика.  

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления, в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

В случае, если он не дождется ответа, генерал пообещал «перешагнуть [через Навального] и вытереть ноги на глазах всего личного состава Росгвардии». 

Справка:

ФБК 23 августа опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По версии сотрудников фонда, после того как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. Владельцем «Дружбы народов» числится Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия.

Алексей Навальный, которому Золотов посоветовал не затягивать с сатисфакцией, сейчас отбыват 30 суток административного ареста.

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