Происшествия
Пользователи сообщают о проблемах в работе «Яндекс.Почты» по всей России
Доступ к сервису «Яндекс. Почта» оказался недоступен для российских пользователей 11 сентября. О сбое сообщили пользовали около 11.30.
При попытке войти в почту страница выдает ошибку. Авторизацию провести невозможно. Остальные сервисы «Яндекса» работают исправно.
По данным портала Downdetector, проблемы с «Яндекс.Почтой» возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске, Воронеже.