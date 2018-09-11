Дзюбу назвали человеком года, и теперь он обещает написать автобиографию с неприличными историями

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» пообещал написать автобиографию и почему ему пришлось драться в первый же день в футбольной секции.

«В моей биографии было много анекдотичных случаев, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!» – цитирует Артема журнал GQ, по версии которого форвард «Зенита» стал человеком года.

В шесть лет будущий герой чемпионата мира по футболу 2018 года уговорил отца отвести его на отбор в «Спартак». Помимо Артема там оказалось еще 200 детей.

«Было очень страшно. Начался матч, и как-то получилось, что я обошел трех мальчиков, а потом и тренера Александра Ярцева. Он сказал: «Завтра в 11 я тебя жду!» Я думал, накажет за то, что я его обыграл. Оказалось, меня одного взяли», – вспоминает футболист.

С первого дня в футбольной секции ему пришлось доказывать, что он чего-то стоит.

«Тут постоянно нужно себя проявлять. Когда я пришел в детскую команду, там уже была своя банда, и в первый же день в раздевалке я подрался с главным из малышей. Мы упали, я ударился головой и расплакался. И так мне паршиво стало! Но через два дня у нас опять случилась драка, я победил и сам стал вожаком», – говорит Артем.

Фирменное празднование гола (после забитого мяча Дзюба отдает честь, другой рукой покрывая голову) родилось на эмоциях во время чемпионата мира по футболу — 2018. В первой игре сборной России на турнире против Саудовской Аравии (5:0) Дзюба забил гол, и Черчесов, с которым у него еще недавно были непростые отношения, отдал футболисту честь. В следующей игре против Египта Дзюба отличился снова и ответил Черчесову тем же. Впоследствии подобное празднование гола стало для Артема традицией. «Этот жест родился на эмоциях: я бежал, радовался и решил вернуть тренеру должок. Вообще, мне всегда хотелось иметь свой фирменный жест, и я рад, что теперь он у меня есть», – подчеркнул Дзюба.

Напомним, Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков на ЧМ-2018. На его счету три гола — это второй результат в сборной России после Дениса Черышева, у которого четыре забитых мяча.