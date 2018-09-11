Не «дошираком» единым. Социологи узнали, от каких продуктов готовы отказаться россияне

Россияне готовы ограничивать себя в потреблении полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, но не готовы отказываться от картофеля и макарон. К такому выводу пришли эксперты холдинга Romir по итогам анализа материалов скан-панели домохозяйств.

Более половины россиян следят за своим питанием и предпочитают лёгкую и нежирную еду. Так, 47% отметили, что стараются не употреблять продукты с высоким содержанием холестерина.

Чаще всего респонденты склонны отказываться от употребления продуктов быстрого приготовления – сухих супов, лапши, картофельного пюре и каш, которые надо просто залить кипятком. Об этом заявили 54,8% опрошенных.

Почти 40% россиян ограничивают себя в употреблении сладкого. 35% респондентов не склонны употреблять полуфабрикаты – пельмени, замороженные котлеты и овощи. Однако большинство опрошенных (42%) заявили, что не готовы полностью перестать их покупать.

А вот от калорийных гарниров – картофеля и макарон, а также от мучных изделий – готовы отказаться не многие. Вообще не употребляют подобной еды всего 7,4% респондентов. 22,3% заявили, что скорее склонны ограничивать себя в потреблении этих продуктов. При этом 39,1% скорее не готовы от них отказаться, 31,3% – не готовы вовсе.

Исследования Romir Scan Panel основаны на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участникам опроса предлагалось несколько утверждений об ограничениях в питании и четыре варианта ответа на каждое утверждение – «полностью подходит», «скорее подходит», «скорее не подходит» и «совершенно не подходит».