Одного петербургского должника «переубедила» поездка в Финляндию, другого – 73 авто

Запреты, связанные с автомобилями, оказываются одним из самых эффективных способов воздействия на должников в практике судебных приставов. Сразу две подобные истории рассказал отдел по взаимодействию со СМИ УФССП по Санкт-Петербургу 11 сентября. Так, нерадивый отец, задолжавший на содержание дочери-подростка, выплатил 435 тысяч рублей под угрозой срыва поездки в Финляндию.

По решению суда 44-летний гражданин должен выплачивать четвёртую часть своего дохода на содержание ребёнка, но «необъяснимые обстоятельства» мешали ему. Накопился внушительный долг – 435 тысяч. Судебный пристав применил комплекс мер принудительного исполнения, в том числе ограничение выезда за пределы России и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.

«На приеме в районном отделе должник был глубоко раздосадован сложившейся ситуацией, ведь ему предстояло отправиться в тур по Финляндии. Чтобы не сорвать свои планы, мужчина погасил весь долг и поехал навстречу приключениям», – пишут приставы.

Вторая история более серьёзная, хотя в ней фигурирует меньшая сумма. Выплатить долг строительной компании в пользу другой организации удалось, запретив регистрационные действия в отношении 73 транспортных средств должника.

Одна из петербургских транспортных компаний должна была выплатить деньги ООО «ГидроПромСтрой» в соответствии с заключённым ранее договором, но по какой-то причине не сделала этого. Взыскатель обратился с иском в арбитражный суд, и тот постановил взыскать с ответчика 142 тысячи рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в Ладожском отделе Красногвардейского района УФССП. Судебный пристав-исполнитель вынес запреты на регистрационные действия в отношении 73 транспортных средств организации – легковых, грузовых и специализированных автомобилей. Эта мера заставила должника поспешить с исполнением судебного решения, и необходимая сумма поступила на депозитный счёт отдела.

Накануне, напомним, приставы сообщали, как добились выплаты долга в размере около 900 тысяч рублей от петербурженки, владеющей тремя дорогими «Мерседесами». Её поймали на дороге и пригрозили арестом машины.