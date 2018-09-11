Экс-чемпион мира по боксу собрался в президенты США

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO Оскар Де Ла Хойя может баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Об этом спортсмен рассказал в интервью TMZ, пишет Sport24 11 сентября. "С того момента, как я стал профессиональным боксером, миллионы человек говорили, может, мне представлять их на выборах? Так почему бы мне не сделать это? Понятно ведь, что, став президентом, только тогда ты достучишься до наибольшего числа людей", – считает Де Ла Хойя.

"Я настроен серьезно. Канье Уэст мог заявить о желании стать президентом, может тем самым подразнив весь мир, значит, и я могу сделать так же. Но только со всей серьезностью... Что касается Трампа (президент США), вместо того чтобы строить стену, Трамп должен оказать помощь Мексике, чтобы они могли встать на ноги после землетрясения", — сказал Оскар.

Напомним, что выборы президента США должны пройти осенью 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп собирается баллотироваться на второй сток.

Оскар Де Ла Хойя — американский боксёр-профессионал, выступавший в первой средней весовой категории. Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. Чемпион мира во второй полулёгкой, лёгкой, первой полусредней, полусредней, первой средней и средней весовых категориях. Имеет мексиканские корни.