«Петербургский тракторный завод» бросает вызов европейским конкурентам: «К-4 и К-7 абсолютно конкурентоспособны»

К концу 2018 года «Петербургский тракторный завод» планирует продать 800 новых тракторов «Кирюша», 1600 «Кировцев» и довести средний возраст своего персонала до 36 лет. Генеральный директор предприятия Сергей Серебряков уверен, что может составить конкуренцию ведущим европейским брендам и собирается построить в 2019 году новые производственные корпуса, что позволит расширить производство.

Антон Ваганов/Коммерсантъ

- «Кирюша» живет второй год – проект себя оправдывает?

– Трактор К-4 живет не второй год, а первый, и он не «Кирюша», а «Кировец» – вся наша продукция выходит под таким брендом, «Кирюшей» его прозвали рабочие, но официально К-4 такой же «Кировец», как и традиционный К-7.

- Вам слово «Кирюша» не нравится?

– Вовсе нет, ничего против «Кирюши» не имею, просто хочу, чтобы читатели имели правильное представление. И прошу не путать его возраст: серийный выпуск трактора К-4 начался в 2018 году, до того это были опытные образцы. Мы завершаем первый год выпуска малого трактора, в связи с чем могу обоснованно ответить на ваш вопрос: данный проект обречен на успех.

- Почему?

– Начнем с того, что ранее в России не выпускался трактор 4-го тягового класса (мощность от 240 до 260 лошадиных сил), и по сравнению с традиционным К-7 он универсален. Ведь большой «Кировец» предназначен для больших карт полей, для хозяйств, где одно поле может достигать 3000 гектаров. К-4 в дорожном габарите, поэтому он легко может использоваться не только для любых чисто полевых работ, но и в качестве транспорта – такому трактору не требуются никакие специальные разрешения для движения по обычным дорогам. Мы разработали для него очень удачное сочетание тягово-сцепных характеристик с дорожным габаритом, электронное управление гидросистемами и трансмиссией. Это подрессоренная машина с очень комфортными условиями для оператора – уровень шума в кабине не превышает 72 децибела, что почти соответствует нормативу грузового автомобиля. Я точно знаю, что технические характеристики К-4 не уступают иностранным аналогам.

- Наверное, непросто убедить в этом потенциальных покупателей.

– Всем известно, что трактор должен обладать четырьмя основными характеристиками: способностью агрегироваться со всеми современными сельхозорудиями, быть комфортным для оператора, надежным в эксплуатации и обладать адекватной стоимостью владения. Проще говоря, крестьянину трактор нужен, чтобы перемещать по полю агроорудия. Соответственно, крестьянин смотрит: будет ли конкретный трактор перемещать то, что ему нужно? С какой скоростью? С каким отбором мощности на перемещаемое орудие? С каким расходом топлива? Как часто будет ломаться? Во сколько обойдется техническое обслуживание? В каждую из этих позиций входит огромная совокупность факторов, и мне кажется, нам удалось достичь уровня европейского качества. Чтобы вы правильно понимали степень серьезности нашего отношения к технологическому процессу, приведу простой пример: каждый год и в К-4, и в К-7 вносится около сотни конструкторских изменений. А главный результат прост и понятен всем участникам рынка – себестоимость обработки 1 гектара земли должна укладываться в мировые тренды и давать некоторые конкурентные преимущества. К-4 полностью соответствует всем этим требованиям и благополучно доказывает свою перспективность.

- По-моему, для привыкших к тракторам других производителей только этого мало.

– У К-4 очень интересная цена – 5 миллионов рублей, – что в два раза дешевле нашего основного конкурента американского John Deere. Фактически очень энерговооруженная машина массой 11,2 тонны стоит столько же, сколько машина массой 2 – 3 тонны (обычно более легкие машины намного дешевле. – Ред.). Кроме того, у нас самая большая гарантия – 2 года, или 3000 мото-часов. То есть мои слова про конкурентоспособность – не просто слова, мы отвечаем деньгами.

- Создается впечатление, будто «Кирюша» выдавливает вашего же «Кировца». Если в первый же год его производства вы планируете выпустить 800 «Кирюш» и 1600 «Кировцев».

– Это не так. Начнем с того, что К-7 сегодня – совсем не тот К-7, который выпускался 5 лет назад. В этом году мы завершаем реализацию новой стратегии предприятия, которую разработали в 2013 году и все это время внедряли. Правильнее сказать, что К-7 в этом году пережил новое рождение, а К-4 действительно только появился на свет. И я говорил: К-4 – универсальный трактор – а К-7 предназначен для работы на огромных территориях. Естественно, универсальный трактор будет пользоваться более массовым спросом, нежели рассчитанный на гигантские поля, просто в силу своей универсальности. Но из этого вовсе не следует, что мы сделали ставку на К-4 и начинаем забывать про К-7. За эти пять лет мы не только создали новый трактор, но и полностью обновили традиционный. К-7 сегодня абсолютно конкурентоспособен на мировом рынке тракторов 7-го тягового класса.

- Так он же тяжелый, продавливает грунт.

– Ничего подобного. Удельное давление трактора на грунт гостируется, это расчетная величина, которой наши трактора полностью соответствуют. Совсем недавно мы получили евросертификат, чего ни за что бы не произошло, если бы К-7 не соответствовал российским и европейским стандартам. Сегодня оба трактора покупают в России, Казахстане, Беларуси, Прибалтике, Чехии, Польше, Венгрии и даже в Северной Америке. Я считаю, что у нас есть шанс продать наши трактора везде, где есть сельское хозяйство, потому что они конкурентоспособны. Другой вопрос, что мы в начале пути освоения мирового рынка, и этот путь нелегок.

- Странно слышать про Беларусь и Чехию. Там же есть свои производства сельскохозяйственной техники.

– Современный бизнес не оперирует понятиями «свой-чужой», всех интересует только конкурентоспособность. Так что ничего странного.

- Вы называете конкретные цифры своих планов на этот год: до 800 «Кирюш» и до 1600 «Кировцев». На чем основан прогноз?

– На принципе работы – мы не выпускаем трактора просто так, это делается только по предзаказам через дилерскую сеть. Названные цифры – это количество тракторов, которые уже проданы в текущем году или заказы на которые оформлены. А еще у нас очень большие планы на будущее – в следующем году, например, мы планируем построить несколько новых цехов, что позволит существенно расширить производство.

- Говорят, у вас на удивление молодой коллектив.

– Да, и я этим горжусь. В этом году средний возраст сотрудников «Петербургского тракторного завода» составит не более 36 лет, и вы, наверное, не представляете, каких огромных усилий стоило добиться такого омоложения коллектива. Мы изучали труды Лесгафта, Макаренко, консультировались со специалистами из Военно-медицинской академии, чтобы создать максимально комфортную и творческую среду на предприятии. Сейчас у нас отлично развито рационализаторство, работают кружки качества, научные кружки, у нас есть люди, которые отвечают за психологическую атмосферу в цехах. Я лично могу проснуться в два часа ночи, сесть за стол и нарисовать только что пришедшее мне в голову новое техническое решение одного из узлов трактора. И хочу, чтобы так делали все мои сотрудники.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»