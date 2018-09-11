Начало сентября стало самым тёплым в Петербурге за последние 80 лет

Первые дни осени балуют жителей Северной столицы летней погодой. Первая декада сентября стала самой теплой за последние 80 лет. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 сентября.

«Средняя температура декады достигла +18 гр. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 гр.», — написал он в Facebook.

По прогнозу Северо-Западного гидрометеоцентра, в ближайшие дни в Петербурге станет прохладнее. В среду и в четверг, 12 и 13 сентября, ожидаются дожди, столбик термометра днём будет держаться на уровне 16 – 17 градусов тепла.