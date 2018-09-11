Миллион на каждую школу. Смольный ставит детей на учет

К 2020 году каждый учащийся Петербурга получит виртуальный паспорт. Смольный завершает очередной этап внедрения карты школьника.

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Петербургские школы за последние три года получили 270 тысяч так называемых «карт школьников». В ближайшие полтора года учащимся выдадут еще 200 тысяч магнитных носителей, тогда городские чиновники и родители будут знать о петербургских детях если не все, то многое: кто, сколько и что именно ест, как часто ходит в школу. Программа обошлась городу почти в миллиард рублей.

До 2020 года во всех школах Петербурга будут стоять турникеты, проход по которым будет доступен только через специальную карту школьника. Ею обеспечат 487 тысяч учеников.

Проект с 2016 года тестировали на школах Петроградского района. К 2018 году программа охватывает уже 356 школ в 9 районах города.

Система предполагает, что школьнику выдают специальную карту, одновременно в школе, участвующей в программе, ставят турникет на вход и устанавливают специальную систему в столовой. Таким образом, данные о проходе ребенка в школу становятся доступны родителям ребенка, администрации города, РОНО и городскому мониторинговому центру. Также школьнику и его родителям предлагают платить за еду не наличными, а той же картой – деньги за завтрак и обед уйдут в кассу комбината питания через электронный кошелек Сбербанка. При этом если система родителю не понравится, то возможность вернуться на оплату наличными у него останется.

По результатам первых двух лет использования в компании – операторе системы «Росохрана» отмечают в основном положительные моменты от внедрения карт.

Из глобального – в случае ЧП у чиновников под рукой тут же будет поименный список всех людей, прошедших в школу. Более близкий для родителей результат – за это время охват школьников горячим питанием вырос на 25 – 40% .

«Это происходит за счет управления родителем рациона ребенка. Если раньше дети могли потратить наличные деньги в ближайшем магазине на не самые полезные продукты, то теперь масштабы этого явления сильно сократились», – поясняют в «Росохране».

Кроме того, после внедрения карточек повышается уровень безопасности в школе, учителям больше не приходится собирать деньги на школьное питание, детей-аллергиков кормят наконец-таки тем, чем можно (в личном кабинете системы можно установить запрет на определенные продукты). Наконец, буфетчицы не обсчитывают школьников, а еще не ведут торговлю мимо кассы. Не говоря уж о том, что сложные подростки теперь имеют меньше поводов для конфликтов.

Восторг от внедрения карты школьника разделяют не все родители. Одних напрягает дороговизна некоторых услуг: СМС-информирование, например, обойдется в 5400 рублей в год, если родитель закажет уведомления о проходе ребенка в школу и об оплате им обедов. Других напрягает то, что дети забывчивы, а значит, карту наверняка потеряют, и не раз, перевыпуск же ее обойдется в 100 рублей, специальный браслет (аналог карты) – в 500 рублей. Кроме того, родители, регулярно забирающие детей из школы, отмечают, что школьники часто пролезают под турникетами.И наконец, не всем кажется этичной слежка за собственным ребенком и ограничение его свободы в духе «я лучше знаю, что для тебя хорошо».

В «Росохране» в ответ замечают, что все допуслуги практически равны себестоимости. И за исключением перевыпуска карты, дублируются бесплатными сервисами: например, вместо СМС можно пользоваться интернет-порталом «Петербургское образование».

Поначалу при внедрении в школах карты учащихся на входе ближе к 9 утра скапливалась очередь. Спустя несколько месяцев, как уверяют в «Росохране», проблема исчезла.

«Дети с непривычки забывают про карту, не помнят, в какой карман положили. Начинают искать прямо перед турникетом, их также могут отвлекать родственники (тем самым создавая затор). Но постепенно формируется комфортное социальное поведение, дети начинают готовить карточки заранее, вспоминают, что их нужно прикладывать к турникету, а родители в свою очередь тоже заранее дают свои наставления и напутствия. Таким образом, устраняются причины "пробок" с непривычки», – добавляют коммерсанты.

До 2020 года систему планируют установить еще в 310 школах. Согласно сайту госзакупок, проект обошелся городу в 750 млн рублей. То есть в среднем на одну школу было или будет потрачено около 1 млн рублей. Почти миллиардный контракт достался компании «Росохрана» Андрея Афанасьева (сына Анатолия Афанасьева, президента Ассоциации таксофонных операторов и производителей России.). Организация оказалась единственным участником аукционов. «Росохрана» с 2014 года является крупнейшим господрядчиком на рынке технической охраны (сигнализации, камеры, тревожные кнопки), среди заказчиков ее услуг – МВД, Ростелеком, учреждения Смольного, школы и детские сады.

Аналогичная система с использованием единой карты школьника «Москвенок» с 2012 года действует в столице. К ней также привязана карта для проезда в общественном транспорте «Тройка».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»