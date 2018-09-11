Маршрутка влетела в стоящую легковушку на Обводном, пострадали пассажиры

Три человека получили травмы минувшим вечером в результате ДТП с маршруткой в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 11 сентября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 10 сентября около 22:20 у дома 144 по набережной Обводного канала 54-летний водитель маршрутки «Ивеко» врезался в стоящую «Шкоду» с 60-летним мужчиной за рулём.

В состоянии средней степени тяжести были госпитализированы пассажиры маршрутки: женщины 38 и 40 лет, а также 43-летний мужчина. «Фонтанке» известен предварительный диагноз одной из женщин – сотрясение головного мозга, перелом костей носа.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.