Путин наградил орденом Мужества следователя по делу об убийстве Бориса Немцова
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Николай Тутевич награжден орденом Мужества.
Указ президента Владимира Путина от 10 сентября размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что следователь награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».
Фамилия Тутевича стала известна СМИ благодаря тому, что он расследовал дела об убийстве политика Бориса Немцова и об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева.
Справка:
Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Следствие назвало заказчиком Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.
Руслан Ямадаев был убит в сентябре 2008 года в Москве, по обвинению в его убийстве осуждены три человека.