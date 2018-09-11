Путин наградил орденом Мужества следователя по делу об убийстве Бориса Немцова

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Николай Тутевич награжден орденом Мужества.

Указ президента Владимира Путина от 10 сентября размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что следователь награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Фамилия Тутевича стала известна СМИ благодаря тому, что он расследовал дела об убийстве политика Бориса Немцова и об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева.