Дмитрий Сапрыкин покинул пост генерального директора авиакомпании «Россия»

Совет директоров АО «Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») прекратил полномочия генерального директора авиакомпании Дмитрия Сапрыкина, сообщила 11 сентября пресс-служба перевозчика. Контракт топ-менеджера истекает в ноябре 2018 года, его было решено не продлевать.

Временно исполняющим обязанности главы компании избран заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.

Дмитрий Сапрыкин возглавил авиакомпанию «Россия» в ноябре 2015 года. В его задачи входила ее интеграция с региональными перевозчиками «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии». По итогам 2017 года «Россия» стала второй по величине авиакомпанией в РФ. Она перевезла более 11 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 27%.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Аэрофлота» продлил полномочия его директора Виталия Савельева на следующие пять лет.