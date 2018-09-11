Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и РФПИ объявили о планах создать AliExpress Russia

Новый игрок появится на российском рынке электронной коммерции. О планах создать совместное предприятие объявили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group и «МегаФон» на Восточном экономическом форуме 11 сентября.

Как пишет РБК, совместное предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем новой компании с 48% долей станет Alibaba Group, «МегаФон» получит 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%. Согласно заявлению сторон, Alibaba Group передаст в совместное предприятие свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, а также денежные средства. РФПИ будет вносить денежные средства (до 300 млн долларов) в обмен на долю в совместном предприятии. «МегаФон» передаст Alibaba Group свои 10% акций в Mail.Ru Group в обмен на 24% акций AliExpress Russia. Mail.Ru Group внесет денежные средства, а также свой маркетплейс китайских товаров Pandao.​

Стороны добавили, что совместное предприятие получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.

Официально, в рамках объявления о новом СП, также полностью повторилась идея 2015 года — продвигать российские товары на внешние рынки. «В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов — и платформой для этого выступит AliExpress», — комментирует соглашение Труди Дай, президент B2B-направления Alibaba Group.

Сроки закрытия сделки пока не называются. У сторон есть много вопросов для согласования.