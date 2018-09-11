Pokemon Go вышла в России с опозданием в два года

Мобильная игра на основе дополненной реальности Pokemon Go доступна в российских магазинах App Store и Google Play.

Релиз Pokemon Go состоялся 6 июля 2016 года. Тогда «Ведомости» писали, что игра может быть в ближайшее время запущена и в России. Но её выход так и не состоялся, поэтому российские пользователи, которые хотели поохотиться на покемонов, скачивали приложение с зарубежных площадок.

Игра вызвала большой ажиотаж по всему миру. А в России она отправила под суд блогера Руслана Соколовского, который ловил виртуальных зверушек в Храме на Крови Екатеринбурга.

Теперь, когда волна интереса к игре прошла, она появилась и в РФ.