Минтранс поддержал идею разрешить курилки в российских аэропортах

Положительный отзыв на законопроект об устройстве курилок в чистых зонах аэропортов РФ оставило Министерство транспорта. Ранее запрос в ведомство сделал автор законодательной инициативы депутат Госдумы Сергей Боярский.

Об ответе первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова 11 сентября сообщает «Медуза». В документе, подписанном чиновником, говорится, что из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают запрет на употребление табака в аэропортах. От этого страдают «некурящие граждане, вынужденные подвергаться воздействию табачного дыма».

Также, по мнению представителя министерства, «наличие курительных комнат является важной дополнительной услугой», которую предоставляют почти все международные аэропорты мира. Отсутствие курилок ставит воздушные гавани РФ в невыгодное конкурентное положение.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, который позволит оборудовать в аэропортах помещения для курения. А вот комитет по охране здоровья на сегодняшний день свой отзыв на документ не предоставил.