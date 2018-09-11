Рекламный щит на севере Петербурга задерживает горожан, спешащих на работу

Необычные работы стали причиной возникновения плотной пробки на Выборгском шоссе в сторону города.

«Выборгское шоссе уже 3-й час стоит из-за демонтажа рекламного щита, люди не могут попасть на работу», – жалуется «Фонтанке» читатель Алексей.

В «Яндекс.Картах» есть аналогичные отметки. Длина пробки составляет около 3 километров, скорость в ней местами не превышает 3 км/час.

Затор на Выборгском шоссе, впрочем, не попал в число крупнейших за утро. А вот соседняя с ним пробка на КАД, между ЗСД и Выборгским шоссе, – первая в топ-5 «Яндекс.Пробок». Напомним, она сохраняется из-за реконструкции северного участка – его готовят к расширению до шести полос. Сейчас внутреннее кольцо закрыто, движение осуществляется по внешнему, по одной полосе в каждом направлении, с ограничением скорости до 50 км/час.

В целом плотность движения в Петербурге оценивается в нормальные для данного времени суток 4 балла.