Депутаты Петербурга досрочно начали парламентский сезон из-за крестного хода

Депутаты петербургского Законодательного собрания начали парламентскую сессию 11 сентября внеочередным заседанием. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», начало сессии отметили гимном города.

Члены городского парламента собрались на первое после каникул заседание на день раньше обычного. Причину фальстарта депутаты не объяснили, в повестке – ни одного срочного вопроса. При этом парламентарии рассмотрят постановление о переносе заседания со среды, 12 сентября. Именно в этот день по Невскому проспекту в рабочее время пойдёт крёстный ход.

12 сентября на главной улице Петербурга состоится традиционный крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В этот раз вместе с процессией от Казанского собора до Александро-Невской лавры пронесут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Как правило, на церковное мероприятие приходят тысячи бюджетников, в том числе в ряде светских вузов объявляют об отмене занятий.