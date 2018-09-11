Реставрация памятника Николаю I обойдется Смольному в 51 млн рублей

«Реставрационная мастерская «Наследие»» займётся реставрацией памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Петербурге. Данные размещены на сайте госзакупок.

Компания стала победителем двух тендеров, объявленных Дирекцией заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры. Подрядчик выполнит ремонт фонарей за 23,95 млн рублей, ещё 26,97 млн рублей пойдёт на реставрацию памятника Николаю I и ограды.

Завершить все ремонтно-реставрационные работы необходимо до 10 декабря текущего года.

По данным СПАРК, с компанией «РМ «Наследие»» с 2014 года было заключено 145 контрактов на сумму более 1 млрд рублей. В портфолио восстановленных объектов предприятия есть петербургские памятники Суворову, Добролюбову, Циолковскому и многие другие объекты культурного наследия.