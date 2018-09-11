«Петербургская Недвижимость» собирает осенний гербарий

Петербургская недвижимость

Необычную сентябрьскую акцию анонсировал один из ведущих брокеров Санкт-Петербурга, предложив клиентам приходить на подписание сделки с гербарием.

Гербарий, традиционно ассоциирующийся с осенью и началом учебного года, может быть любым – цветы, луговые травы, яркие осенние листья. Всем покупателям квартир в элитных жилых комплексах от Setl City, предъявившим гербарий, компания дарит скидку от 100 000 до 400 000 руб*. Размер скидки зависит от количества комнат. Приобретая студию, клиенты сэкономят 100 000 руб., а при покупке трехкомнатной квартиры или более, выгода составит до 400 000 руб. Акция распространяется на строящиеся и готовые жилые комплексы Setl City бизнес-класса – «Палацио», «Москва», The Residence, «Мироздание», и премиум-класса – Stockholm, «Петровский квартал на воде», «Дом на Кирочной», «Дом у ратуши», Riverside.

*Сроки акции: 07.09.2018г по 20.09.18г, организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Подробнее с условиями предложения, размером скидок, а также адреса офисов продаж по тел. 33-55555

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК «The Residence» – застройщик ООО "Новый стиль", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-residence/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК «Петровский Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage