СК объявил в розыск гражданина Украины, мешавшего россиянам в Киеве проголосовать на думских выборах

Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения гражданину Украины, который мешал проведению выборов в Госдуму на одном из участков в Киеве в 2016 году. Главу общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаила Ковальчука российские следователи объявили в розыск и намерены обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Ковальчуку вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору), сообщает СК РФ 11 сентября.

Российское следствие упрекает украинских коллег за то, что Киев уже два года расследует дело, но фигурантов до сих пор не установил. А вот в Москве уверены, что именно Михаил Ковальчук пришел 18 сентября 2016 года на избирательный участок в посольство РФ в Киеве вместе с собакой бойцовской породы без намордника, «которую активно использовал в своих противоправных действиях». Правда, кто мешал россиянам еще, СК пока не знает.

Отметим, что «Фонтанка» сообщала о дебоше на участке два года назад. Наше издание отмечало, что в тот же день украинские силовики задержали Михаила Ковальчука за избиение одного избирателя — тот так и не смог добраться до урны для голосования. Не попали на участок и несколько человек, которых отгоняли от здания консульства бойцовскими собаками.