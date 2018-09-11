В отеле «Кемпински» на Мойке работает Роспотребнадзор. Отравились двенадцать человек

Роспотребнадзор Петербурга исследует продукты в отеле «Кемпински» на набережной реки Мойки. За прошедшие сутки ведомством зарегистрировано 12 случаев отравления. «Фонтанка» узнала, сколько человек уже госпитализировали в инфекционную больницу.

По информации нашего издания, 10 сентября «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» зарегистрировал 12 случаев острой кишечной инфекции у сотрудников отеля «Кемпински» на набережной реки Мойки, 22. Как стало известно «Фонтанке», восемь человек отправили в клиническую инфекционную больницу Боткина. На данный момент в служебной столовой отеля продолжает работать управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу. Служба получает пробы закупленной и готовой продукции, воды. Предварительным диагнозом может быть сальмонеллез.

За последние недели это уже третий случай массового отравления в статусных местах Петербурга. Так, в конце августа 29 участников молодежного конгресса «Росатома» отравились в гостинице «Прибалтийская», а 6 августа девять человек были госпитализированы после банкета корпорации «Русь» в Константиновском дворце.