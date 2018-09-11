ДТП собрали пробки в центре Петербурга. Таран маршрутки объяснили плохим здоровьем

ДТП спровоцировало плотную километровую пробку в центре Петербурга утром 11 сентября . На перекрёстке Большой Морской и Гороховой улицы столкнулись пассажирский автобус и две легковые машины.

Водитель Peugeot «собрал» маршрутку и праворульную Toyota, когда ещё не было 8 часов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«ПАЗ» ехал от Малой Морской по полосе для МТС (маршрутных транспортных средств. – Прим. ред.), и «пыж» ему влепил в правый угол и развернул на 90 градусов. А «Тойоту» уже зацепили на излете. «Пыж» летел на глубокий красный. Дед сказал, что ему поплохело, – рассказывает в комментариях Кирилл. – Все живы. Дед из «Пежо» поехал кататься на «скорой», но там либо сотрясение, либо шок». Водителю «Пежо», по его словам, лет 60 с лишним на вид, «был в костюме, вероятно, спешил на работу».

Татьяна подтверждает, что авария обошлась без тяжёлых травм. «Врач, с которым работаю, подходил на место ДТП на случай оказания помощи. Сказали, что все живы. Лёгкие травмы», – пишет она.

Пробка на Гороховой улице начиналась перед Садовой улицей, на Большой Морской – от Почтамтского переулка. В настоящее время она постепенно рассасывается.

На соседнем Невском проспекте также пробка в сторону Адмиралтейства из-за ДТП на пересечении с Мойкой. По данным «Яндекс.Карт», «красный» участок пробки начинается от Садовой улицы, «жёлтый» – от Пушкинской.

В целом загруженность дорог в Петербурге сейчас оценивается в 4 балла, что даже на 1 ниже обычного. Утром максимальная загруженность составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями стали: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в обе стороны (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Культуры – Тихорецкий проспект из центра (7 баллов, что на 4 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружена магистраль с нехарактерно свободным движением — проспект Славы – Народная улица к Московскому (4 балла, что на 3 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: