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Общество
11.09.2018 10:02
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США угрожают санкциями Международному уголовному суду, который расследует действия американских военных в Афганистане

США пригрозили жесткими санкциями Международному уголовному суду (МУС) в Гааге за расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет 11 сентября РБК со ссылкой на Reuters.

Выступая перед консервативной политической группой «Общество федералистов», Болтон назвал суд нелегитимным и пообещал, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты своих граждан и союзников.

Болтон подчеркнул, что речь в том числе может идти о введении санкций против судей МУС. «Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США», — цитирует слова Болтона РБК. Недовольство Вашингтона также вызвали продолжающиеся расследования МУС в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев. «Если суд будет преследовать нас, Израиль или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Болтон.

Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 1998 году и вступившего в силу в 2002 году. США подписали Римский статут, однако не ратифицировали его. МУС имеет статус независимой международной организации и не связан со структурами ООН. В юрисдикции суда находятся преступления, совершенные гражданами стран, ратифицировавшими Римский статут, или совершенные на территории подобных стран. МУС занимается преступлениями, направленными против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями.

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