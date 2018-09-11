Под Каменногорском перевернулся бензовоз с соляркой. Водитель погиб, топливо течёт в Вуоксу

Бензовоз с соляркой перевернулся на мосту через Вуоксу в Выборгском районе Ленобласти ранним утром 11 сентября. Топливо разлилось по переправе и стекает в реку. Последствия ДТП устраняют сотрудники МЧС.

Как рассказали в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла около 6:30 на 19-м километре дороги Комсомольск — Приозерск. Водитель, управляя тягачом «Вольво», не справился с управлением и влетел в ограждение. В результате столкновения машина перевернулась набок, водитель от полученных травм скончался на месте.

По информации областного МЧС, из бензобака вылилось 15 литров топлива. Сейчас разлив устраняют спасатели.