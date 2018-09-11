Кремль предложил проигравшему первый тур главе Хакасии написать заявление. В регионе нет денег на зарплаты

Главе Хакасии Виктору Зимину, который не смог выиграть в первом туре на выборах 9 сентября, в администрации президента предложили написать заявление об уходе до второго тура голосования.

Об этом 11 сентября пишут «Ведомости».

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он»,— цитирует газета неназванного собеседника в Кремле.

На выборах в минувшее воскресенье глава Хакасии Виктор Зимин проиграл коммунисту Валентину Коновалову – 32,4% против 44,8%. Но представителю КПРФ не удалось набрать нужного количества голосов, поэтому в регионе придется проводить второй тур.

«Неуправляемой» называют ситуацию в Хакасии представители администрации президента. По отношению к Зимину там настроены однозначно: выборы чиновник выиграть не способен.