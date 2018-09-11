Подставной работник Пенсионного фонда рассказал 81-летнему петербуржцу о денежной реформе. Лекция стоила 400 тысяч рублей

Житель Невского района Петербурга пустил к себе домой «сотрудника Пенсионного фонда». Общение с «представителем ведомства» закончилось прощанием с накоплениями.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне вечером к пожилому петербуржцу в квартиру во 2-м Рабфаковском переулке, 5, пожаловал неизвестный. Визитёр представился работником Пенсионного фонда и прочёл лекцию о том, что в стране якобы меняют деньги. Доверчивый 81-летний горожанин выдал свои сбережения в 400 тысяч рублей гостю, и тот покинул жильё.

Через пару часов пенсионер понял, что деньги ему не вернут, и обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.