Под Иркутском рухнула стена школы. Здание признали аварийным еще 9 лет назад

Стена рухнула в средней школе в Иркутской области. Пострадавших нет, однако занятия в здании прекращены, дети распущены по домам.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, происшествие произошло утром 11 сентября в селе Уян Куйтунского района. Во время занятий в средней школе рухнула стена перехода, соединяющего два крыла двухэтажного кирпичного здания.

«Данная часть здания признана аварийной с декабря 2009 года, – отмечают в ведомстве. – С тех пор не использовалась и была закрыта для доступа, территория вокруг перехода была огорожена».

К счастью, никто при обрушении не пострадал, но учебный процесс сорван. Детей пришлось распустить по домам. Сейчас местные власти решают, где они будут заниматься – в здании социально-культурного центра или в сельской администрации.