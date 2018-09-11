Россиянам не разрешат брать кредиты, если выплата по ним превысит половину семейного дохода

Россиянам запретят брать кредиты, если сумма выплаты будет превышать 50% совокупного дохода семьи. Такой законопроект готовит комитет по финансовому рынку Госдумы.

Как сообщает 11 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на «Известия», банкам, а также микрофинансовым организациям запретят выдавать займы в случае, если сумма выплаты по ним превысит половину семейного ежемесячного дохода. Уровень долговой нагрузки депутаты выбирали исходя из мировой практики.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях» доработают в течение осени.

В Банке России необходимость законодательного регулирования долговой нагрузки объясняют необходимостью обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков. Но так, чтобы не возникала избыточная закредитованность граждан.

Вместе с тем, отказы банков закредитованным россиянам могут спровоцировать популярность «черных кредиторов».

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что в России вводят персональный кредитный рейтинг. На его основании банкиры будут решать судьбу заемщиков.