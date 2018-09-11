«Ведомости» узнали о планах созданиях четырех региональных хабов в России. В список вошел и Петербург

Четыре хаба в регионах России намерен создать «Аэрофлот». Крупнейший перевозчик рассматривает Петербург, Красноярск, Сочи, а также один из городов Урала.

О планах компании 11 сентября пишут «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. По информации газеты, крупный авиационный узел может быть создан в Екатеринбурге и Челябинске. Впрочем, выбор еще может пасть на другой крупный город на Урале.

Что касается Сибири и Дальнего Востока, то «Аэрофлот» рассматривал возможность организации хаба в Иркутске, Владивостоке или Хабаровске, однако такой вариант пока признали маловероятным. Также, как и крупный воздушный порт в Казани. Гораздо меньше вопросов и сомнений вызывают Сочи и Красноярск. Скорее всего, на этих двух городах компания и остановится.

Также близкий к авиаперевозчику собеседник «Ведомостей» отметил, что выбор Петербурга в качестве хаба очевиден: Пулково – крупнейший региональный аэропорт страны. В городе на Неве есть спрос на прямые рейсы по России и за рубеж. Впрочем, некоторые из опрошенных изданием экспертов считают, что только Петербург и может стать потенциальной площадкой для развития регионального хаба. В других городах это маловероятно.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Аэрофлот» получил в эксплуатацию 49-й российский самолёт Sukhoi Superjet 100. В ближайших планах — покупка еще одного такого судна.