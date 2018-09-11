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Бизнес
11.09.2018 08:20
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РБК: Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого стал совладелец Интерпромбанка Виталий Жогин.

Об этом 11 сентября сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники в полиции и банковской сфере. По информации силовиков, банкир успел уехать из России до возбуждения дела. Пока Жогин объявлен в федеральный розыск, но следователи хотят добиться заочного ареста и международного розыска.

Как говорят коллеги фигуранта, еще при допросе в 2015 году бизнесмен заявил о тяжелом заболевании. «На протяжении уже более трех лет Жогина никто не видел, но он продолжает активно и дистанционно судится, несмотря на свое, возможно, очень плохое состояние здоровья», — отмечает близкий к Интерпромбанку источник.

Сейчас коммерсант продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка. Основными же бенефициарами являются представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка. Кроме того, значительную долю (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих, по данным о доходах за 2017 год.

Жогин известен как бывший соучредитель яхт-клуба «Фарватер». По данным СПАРК, его партнером по яхт-клубу выступала супруга нынешнего первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько Наталья. Сам Приходько в интервью «Ведомостям» в 2013 году говорил, что «Фарватер» — «некоммерческое предприятие для занятия спортом и отдыха моей семьи и друзей». Жогин был совладельцем клуба до 2014 года.

Справка:

По версии следствия, Жогин «предпринял попытку недружественного поглощения компании». Он якобы выдавал кредиты управляющей компании Интерпромбанка — «Интерпром Капиталу», — а затем в судебном порядке требовал их немедленного возврата. До сих пор сохраняется наложенный судом по иску Жогина арест на сумму более 250 млн рублей. В свою очередь, защита банкира считает, что уголовное дело - попытка партнеров избежать возвращения долга в размере почти €2 млн.

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