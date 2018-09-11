Россия начала крупнейшие в современной истории военные учения «Восток-2018»

Крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке 11 сентября. Об этом сообщил ​департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Маневры станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск. Всего к ним привлекут 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи летальных аппаратов — самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тысяч танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях «Запад-81».

«Основными целями маневров являются — проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-Морского Флота, получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками (силами) в ходе подготовки и ведения военных действий», — говорится в сообщении Минобороны.

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий. Активная фаза маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября.

В учениях помимо российских войск будут принимать участие и подразделения армии Китая. На полигоне Цугол в Забайкалье будет присутствовать группировка из 3,5 тыс. военнослужащих Национально-освободительно армии Китая.