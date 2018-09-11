Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, сообщил в понедельник Марсело Эбрард, будущий глава МИД Мексики.

"Лопес Обрадор пригласил (Путина), чтобы он сопровождал его в день 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность", — заявил Эбрард журналистам, сообщает РИА Новости. По его словам, приглашение также будет отослано папе Римскому Франциску.

При этом будущий министр оговорился, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время. "Мы оставляем открытыми двери, чтобы в разные даты нам нанесли визит как глава Ватикана, так и российский президент", — сказал он.

В посольстве России пока не прокомментировали встречу посла Коронелли с Обрадором.