Медведев одобрил проект об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобряется проект протокола о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

«Подписанным распоряжением правительством России одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан России и Ирана», — указано в сообщении.

Проект протокола предусматривает введение упрощённых правил оформления виз для предпринимателей на основании письменных обращений принимающего юридического лица, государственных или местных органов власти.

Отмечается, что в случае принятия документ будет способствовать созданию благоприятных условий для установления контактов между деловыми кругами двух стран.