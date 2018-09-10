Глава МВД Италии: санкции против России не имеют никакого смысла
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.
«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — сказал он.
В 2017 году Сальвини заявил, что Италия понесла убытки в размере €7 млрд в результате санкций в отношении России.
Справка:
Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года на правах субъектов Федерации после проведения референдума, на котором свыше 90 процентов населения полуострова поддержали такое решение. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Запада не признали российский статус Крыма, вслед за этим и последовали экономические санкции в отношении РФ и полуострова. Россия в качестве ответных мер в том числе начала разрабатывать свою собственную платежную систему и ввела запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза.