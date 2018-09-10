Союз журналистов Петербурга и ЛО потребовал от МВД проверить факты нападения и задержаний журналистов на митинге против пенсионной реформы

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области возмущен поведением сотрудников ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской на митинге против пенсионной реформы 9 сентября. Соответствующее заявление организация выпустила 10 сентября.

«Наши коллеги утверждают, что сотрудники полиции и других ведомств не обращали внимание на их специальные нарукавные повязки с надписью «Пресса» и редакционные удостоверения. Мы требуем от руководства ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской провести проверку по фактам задержаний и нападений на журналистов 9 сентября», – заявили в Союзе журналистов.

По информации «Профсоюза журналистов и работников СМИ», от полицейских на митинге досталось Юлии Галкиной (The Village), Александре Полукеевой ("Росбалт"), Дмитрию Лебедеву ("Два стула"), Георгию Маркову ("Молния"), Олегу Насонову ("Два стула"), Роману Перлу ("Белсат") и Давиду Френкелю ("Медиазона").

«Союза журналистов обращает внимание руководства ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской на недопустимость подобных атак на журналистов, когда они занимаются своей работой», – заключили в объединении.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что фотокорреспондент «Росбалта» Александра Полукеева получила сотрясение мозга в результате удара дубинкой на митинге 9 сентября. Также о нарушении прав журналистов заявили руководители екатеринбургских СМИ – в городе на несанкционированной акции задержали троих корреспондентов, несмотря на наличие у них пресс-карт. Позже глава свердловского ГУ МВД Михаил Бородин извинился перед журналистами и заявил о прекращении в отношении них уголовных дел.