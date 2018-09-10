Судья по делу Бутиной раскритиковала действия прокуратуры. «Так очень сложно вести непредвзятое разбирательство»

Трактовка прокуратурой сообщений россиянки Марии Бутиной, согласно которой она предлагала секс за интересующие ее должности, обеспокоила судью. По её мнению, распространение такой информации нанесло обвиняемой ущерб.

Об этом 10 сентября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. Ранее прокуратора признала, что первоначальная трактовка смс-переписки Бутиной была не правильной. Ведомство признало ошибку. На новом заседании судья отметила, что в таких обстоятельствах «очень и очень сложно вести непредвзятое разбирательство». Распространённая информация нанесла ущерб обвиняемой в деятельности незарегистрированного иноагента, а судью обеспокоила. При этом изменить Бутиной меру пресечения на домашний арест она отказалась. Судья также запретила адвокатам общаться с прессой.

Следующее заседание состоится 13 ноября.