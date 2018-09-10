Смольный заказал еще один проект улично-дорожной сети на Василеостровском намыве

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проекта улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. За работы ведомство готово заплатить 79,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно заданию, подрядчик должен будет спроектировать 13 магистралей, у которых пока есть только номера. Кроме того, исполнителю работ нужно предусмотреть подключение к существующей сети городских дорог, а также обеспечить передвижение маломобильных групп населения. Закончить с проектом необходимо к середине ноября 2019 года.

«Фонтанка» писала об инфраструктурных проблемах на намыве Васильевского острова, которые сейчас пытаются решить городские власти. Проект по созданию намывных территорий в западной части Васильевского острова с 2007 года реализует компания «Терра-Нова», директор которой в феврале 2018 года был найден мертвым в своей машине.