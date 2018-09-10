Голодающий Сенцов написал завещание на своё творчество. В счастливый исход осуждённый за терроризм не верит

Своё физическое состояние в письме сестре Наталье Каплан голодающий с мая в колонии украинский режиссёр Олег Сенцов описал как «стабильно хреновое». Заключенный написал завещание.

О письме Каплан рассказала 10 сентября на своей странице в Facebook. Она передаёт, что Сенцов не верит в «счастливый конец всей этой истории». К его состоянию, цитирует сестра режиссёра, добавилась гипоксия. «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!», – передаёт слова заключённого Каплан. Сенцов также отметил, что не сдался и не расклеился.

«Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции. И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», – рассказала сестра режиссера.

Ранее от заявлял, что не будет просить российского президента о помиловании. Польская киноакадемия заявила о намерении выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.