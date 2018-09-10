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Голодающий Сенцов написал завещание на своё творчество. В счастливый исход осуждённый за терроризм не верит
Своё физическое состояние в письме сестре Наталье Каплан голодающий с мая в колонии украинский режиссёр Олег Сенцов описал как «стабильно хреновое». Заключенный написал завещание.
О письме Каплан рассказала 10 сентября на своей странице в Facebook. Она передаёт, что Сенцов не верит в «счастливый конец всей этой истории». К его состоянию, цитирует сестра режиссёра, добавилась гипоксия. «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!», – передаёт слова заключённого Каплан. Сенцов также отметил, что не сдался и не расклеился.
«Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции. И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», – рассказала сестра режиссера.
Ранее от заявлял, что не будет просить российского президента о помиловании. Польская киноакадемия заявила о намерении выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.