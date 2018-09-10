Россиянку Бутину не освободили из-под стражи до начала суда в США

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения гражданке России Марии Бутиной и перевести ее под домашний арест до начала процесса. Соответствующее решение вынесла 10 сентября на новом заседании по делу россиянки судья Таня Чаткэн.

Как передает ТАСС, она отклонила ходатайство адвоката Бутиной Роберта Дрисколла. Тот добивался перевода Бутиной под домашний арест с электронным наблюдением за ее местонахождением на этапе предварительного разбирательства дела подзащитной. На одном из предыдущих слушаний по делу Бутиной, состоявшихся в федеральном окружном суде Вашингтона 18 июля, Дрисколл уже настаивал на освобождении россиянки под честное слово. Однако суд и тогда отказался удовлетворить это прошение

Судья также ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения гражданки России Марии Бутиной любой информации по этому делу. Следующие слушания по делу Бутиной состоятся 13 ноября.

29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.