«За год 105 суток ареста». Координатора петербургского штаба Навального отправили в спецприемник

Координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова признали виновным в повторном нарушении организации митинга. Протест против повышения пенсионного возраста обошёлся ему в 25 суток ареста.

Как сообщили «Фонтанке» в петербургском штабе Алексея Навального, дело Михайлова Смольнинский районный суд 10 сентября слушал с пяти часов вечера. Отказ перенести митинг с площади Ленина в Удельный парк трактовали как повторное нарушение правил организации мероприятия и назначили оппозиционеру 25 суток административного ареста. По части 8 статьи 20.2 КоАП РФ его наказывают пятый раз за девять месяцев.

«Итог за год — 105 суток ареста», – подсчитал Михайлов.

Координатор штаба Навального в Петербурге был задержан 9 сентября вместе с соратником Ильёй Гантваргом. Оценить акцию, после которой в отделы полиции доставили больше 600 человек, лично он не смог. Районные суды продолжают рассматривать дела остальных участников протеста. Наказания разнятся от штрафов и обязательных работ до арестов.