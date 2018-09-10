Россия созвала Совбез ООН после саммита в Тегеране

Постоянное представительство России в ООН запросило проведение заседания Совета безопасности организации по итогам трехстороннего саммита в Тегеране, в котором приняли участие лидеры РФ, Турции и Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России в ООН Федор Стржижовский.

«Мы запросили встречу завтра на 11 утра (18:00 мск)», — приводит слова Стржижовского «РИА Новости».

Переговоры президента России Владимира Путина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Роухани состоялись в прошлую пятницу, 7 сентября.

Основной темой саммита стала нынешняя ситуация в сирийской провинции Идлиб. Главы трех стран призвали международное сообщество к политическому урегулированию конфликта и примирению в этой зоне.

В ходе саммита Владимир Путин сообщил, что в Идлибе в скором времени произойдут провокации террористов с применением химического оружия. Журналисты The Wall Street Journal узнали, что ответом на них может стать удар американских военных. При этом президент США Дональд Трамп пока не решил, будут ли атакованы силы Ирана или России.