Смольный пересчитывает бюджет: куда пойдут 12 миллиардов рублей от налогов и Москвы

Правительство Санкт-Петербурга корректирует бюджет, но доходы с расходами так и не состыковались.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Увеличить бюджет города на 12 миллиарда рублей позволят федеральные деньги и налоги с предприятий и петербуржцев, но ожидаемую сумму уже «зарезервировали» под инновационные проекты, здравоохранение и соцполитику.

Смольный приступил к осенней корректировке бюджета. 10 сентября был опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в главный финансовый документ Северной столицы на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Согласно нему, доходы бюджета увеличиваются на 12 млрд рублей (с планировавшихся ранее 538,7 млрд до 550,7 млрд рублей), а расходы — на 4,5 млрд (с 591,5 млрд до 596 млрд). Дефицит уменьшается на 7,6 млрд – до 45,3 млрд рублей.

Из новых средств в городской казне – 4,8 млрд рублей это безвозмездные поступления из других бюджетов РФ, в частности более 1 млрд рублей дотация и 2,3 млрд субвенция из федерального бюджета, и иные межбюджетные трансферты. Они же добавят, по прогнозам городских чиновников, по 1 млрд в 2019 и 2020 годах. Еще 7,1 млрд в 2018 обеспечили налоги — в основном на имущество организаций и доходы физических лиц, а также по УСН.

За дополнительные средства уже развернулась борьба. В числе её лидеров – Комитет по социальной политике, который получит в 2018 году 2,3 млрд рублей. В основном они пойдут на меры соцподдержки по оплате услуг ЖКХ и компенсации поставщикам соцуслуг. Комитет имущественных отношений получил дополнительно 2,1 млрд рублей в 2018 году, из которых 1,3 млрд пойдут на подготовку территории для строительства Хайпарка ИТМО в Южном. А 613 млн – на создание объектов инфрастурктуры в особой экономической зоне «Санкт-Петербург.»

Комитет по здравоохранению получит дополнительно 3,6 млрд рублей в 2018 и почти по 800 в 2019 и 2020. В первую очередь это дополнительные средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, и расходы на бесплатное питание и медикаменты для льготных категорий граждан. 506 млн рублей пойдут на улучшение медпомощи онкобольным. При этом финансирование ГБУ «Медицинский санитарный транспорт» – автобазы скорой помощи на Захарьевской улице, сократят на 457 млн.

Комитет по информатизации и связи получит 604 млн, которые, по большей части, пойдут на развитие системы «Безопасный город». Комитет по культуре Санкт-Петербурга – 313 млн рублей, которые в основном пойдут на содержание централизованных бухгалтерий и на субсидии театрам и социально-ориентированным организациям.

Комитет по молодежной политике ждет 111 млн рублей на субсидии подростковым и молодежным центрам. Почти в том же объеме средства добавят в 2019 и 2020 годах. А Комитет по печати и взаимодействию со СМИ получит на субсидии для «производства социально-значимого контента» на канале «Санкт-Петербург» 160 млн и 80 млн рублей дополнительно на оформление города к праздничным событиям.

Комитет по инвестиция получит в 2018 дополнительно 740 млн рублей на бюджетные инвестиции в развитие ЗСД (было 2,513 млрд). До 2042 года, напомним, правительство города гарантирует эксплуатанту минимальный доход от работы скоростного диаметра в сумме 9,6 миллиарда в год. На таких условиях концессионер пришел в город при экс-губернаторе Валентине Матвиенко.

А комитету по благоустройству добавят 77 млн рублей на расходы по приему и утилизации снежных глыб в 2018 году.

При этом бюджетные ассигнования резервного фонда Санкт-Петербурга снизятся вдвое – с плановых 1 млрд до 509 млн.

Комитет по промышленной политике и инновациям потеряет более 914 млн рублей от плана в 2018 году — станет меньше средств на развитие агропромышленного комплекса.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры также лишится 569 млн рублей. Почти на 1,3 млрд рублей ему снизят расходы на капитальный ремонт мостов и набережных в 2018 году, 2019 и 2020 годах, частично компенсировав это 200 млн на субсидии «Мостотресту» на выполнение госзадания и расходами на капремонт искусственных дорожных сооружений.

Комитет по строительству в 2018 году потеряет в 2018 году 3,2 млрд рублей. Но компенсирует их в 2019 прибавкой 877 млн и почти 5 млрд рублей в 2020. В основном переиграются показатели за счет капитальных вложений в дошкольные учреждения и объекты здравоохранения.

Комитет по транспорту также потеряет почти 1,3 млрд в 2018 году. При этом на 2,3 млрд рублей решили сократить (до 15,6 млрд рублей ) средства на субсидию на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулярному тарифу в 2018 году. При этом комитет по транспорту попросил у Смольного 19,1 млрд рублей из бюджета дополнительно на 2019 год. Значительная часть которых пойдет на субсидию ведомству Гарюгина (напомним, что чиновники обещали не повышать стоимость проезда). В 2018 году почти на 500 млн вырастут расходы на приобретение троллейбусов.

Но в целом в Смольном, похоже, смотрят в будущее с оптимизмом – прогноз на 2019 год благоприятный: плановые доходы ожидаются в 577,8 млрд рублей, расходы составят 615 млрд, а дефицит всего 37 млрд (6,4%). Это лучше, чем было при утверждении в третьем чтении бюджета на 2018, с максимально возможным дефицитом в 10% от доходной части — в 52,9 млрд рублей.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»