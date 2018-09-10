СКА обыграл «Сочи» и поднялся на 8 место

Победой для хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» в понедельник, 10 сентября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.

Голы у петербуржцев забили Илья Каблуков (19 минута), Николай Прохоркин (27) и Никита Гусев (39). Автором единственного гола у «Сочи» стал Никита Щитов (46).

Таким образом, СКА сумел прервать двухматчевую проигрышную серию. Теперь на счету армейцев 4 очка (2 победы, 2 поражения) и 8 место в Западной конференции. Следующий матч СКА сыграет 12 сентября также в Петербурге против «Йокерита».

Напомним, что хоккеисты сочинского клуба вынуждены были добираться на сегодняшний матч на метро.