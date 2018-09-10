Петржела: Мне стыдно за сборную Чехии

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что ему было стыдно за национальную команду Чехии по футболу в товарищеском матче против сборной России.

Об этом он сообщил ТАСС. "К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии. Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче. При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать", – сказал Петржела.

"Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", – добавил он.

В понедельник сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на- Дону. Все голы чехам забили действующие и экс-игроки "Зенита". Петржела был главным тренером сине-бело-голубых с 2002 по 2006 год, и первым тренером-иностранцем, которому доверили этот пост.