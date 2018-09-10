«Водоканал» продлил ремонт «Царь-трубы» до конца сентября. Еще два протеста пенсионной реформе на площади Ленина под вопросом

Петербургский «Водоканал» продлил ремонт столетней трубы до конца месяца. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат Борис Вишневский, которому позвонили из городского комитета по законности и правопорядка и предложили перенести в Удельный парк заявленную на 16 сентября акцию против пенсионной реформы. Соглашаться на такое предложение организаторы не стали.

«Считаем незаконным и возмутительным предложение перенести согласованный митинг «Против пенсионного грабежа» с площади Ленина в Удельный парк. Убеждены в том, что есть все возможности провести митинг на площади Ленина в части, не затронутой аварией. Мы настаиваем на приостановке ремонтных работ на время проведения ранее согласованной акции 16 сентября или предоставлении равноценной площадки для проведения митинга в центре города, например, Марсовом поле. В случае отказа, как и заявляли ранее, готовы выйти на несанкционированную акцию», – говорится в заявлении оргкомитета, распространенном 10 сентября. Его подписали депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник, Олег Капитанов (ЛДПР), Марина Шишкина и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Тимур Гедеванишвили (группа «Петербург против пенсионной реформы»), Андрей Пивоваров («Открытая Россия»).

Провести на площади Ленина акцию аналогичной направленности собирались в конце месяца и коммунисты. Вероятно, им также придется менять локацию.

Водопровод на площади Ленина прорвало 6 сентября — через неделю после согласования митинга сторонникам Алексея Навального. Дала сбой труба, которую не меняли с 1917 года, из-за чего оппозиционеры в шутку окрестили ее «Царь-трубой». Ради ремонта площадь огородили, а оппозиции предложили митинговать в Удельном парке, подчеркнув, что это не отзыв разрешения, а форс-мажор – проводить собрания в месте, где работает спецтехника, нельзя.

Менять локацию за три дня до митинга штаб Навального отказался. В результате на площади Ленина 9 сентября прошла несанкционированная акция, в результате которой были задержаны 603 человека. Часть из них уже получила наказание в виде нескольких суток ареста.