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Общество
10.09.2018 21:19
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Трамп продлил режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении чрезвычайного положения, объявленного в 2001 году после теракта 11 сентября, сроком на год. Об этом сообщается в указе, текст которого  опубликован на сайте Белого дома 10 сентября.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране, объявленное 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия, введенные для противодействия этой ситуации, должны оставаться в силе и после 14 сентября 2018 года», — говорится в указе Трампа.

11 сентября 2001 года террористы запрещенной в РФ "Аль-Каиды", захватив гражданские авиалайнеры, направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

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